No foco

A Miss Juiz Fora 2023, Daniela Oliveira, eleita na noite desse sábado, 17 de junho, no Teatro Paschoal Carlos Magno.

Também na noite, a belíssima modelo e jornalista Lorena Rodrigues, que apresentou o concurso, vestindo Lia Rabelo, com produção de Diley Almeida

Curso em JF

O CEO do Grupo Minas Brasil, Nil Evangelista, Dani Duque e Monique Azevedo, no curso presencial do curso presencial para síndicos, que falou sobre liderança, oratória e marketing, no Constantino Hotel.

Férias no México

Alan e Anne Matheus com os filhos Isabella e Gabriel em clima de férias em Cancun.

Novo Livro

O competente jornalista e professor, Rodrigo Barbosa, que recentemente lançou o livro “Sete mentiras e uma verdade”, com selo da Editora Patuá.

Insuficiências da linguagem, verdades e mentiras, fake news, delação premiada, artimanhas do processo criativo e um mistério a ser decifrado são alguns dos elementos do romance, que está à venda na Livraria Atena Bookstore, no Shopping Rio Branco.

Pit stop em Paris

Cris Andrade e Ismael Galvão clicados no badalado La Rotonde Montparnasse, em Paris.

Dia dos Namorados

Rodrigo Guerra e Juliana Arbex, clicado no Dia dos Namorados no Assunta. FOTO: Guilherme Ovídio/O Happy Hour

Também na noite, Fernando e Camila Quinelato FOTO: Guilherme Ovídio/O Happy Hour

Show em JF

Zélia Duncan com o produtor Vinícius Cristóvão, no Cine Theatro Central.

Giro…

O aluno Caio Quintana, do terceiro período do curso de Design da UFJF, é um dos integrantes da equipe vencedora do German-Brazilian EdTech Hackathon.

Juiz de Fora inaugurou a Rota Cicloturístico Caminho das Origens. A primeira etapa do roteiro liga o Posto Graal (BR-040, km 794) a Caetés de Minas - via Cedofeita (Matias Barbosa), com 30,3 quilômetros.

O Colégio Santa Catarina alcançou o 2º lugar geral no Simulado Bernoulli.

O ator e produtor Vinícius Cristóvão comentando sobre a Oficina Coragem, que está com as inscrições abertas. As aulas começam nesta segunda-feira, dia 19 de junho, no Espaço Manufato

Dia 7 de julho, no Teatro Paschoal Carlos Magno, tem show de Ana Canas cantando Belchior.

Neste domingo, 18 de junho, a partir das 14h, o Cinemais do Jardim Norte exibe “Homem-Aranha - Através do Aranhaverso”, para o público com Transtorno do Espectro Autista [TEA]. A programação é para marcar o Dia Mundial do Orgulho Autista.

A artista Dayse Lamas inaugurou, no Forum da Cultura, a exposição “Memórias a Descoberto”, com obras que registram impressões de uma época não tão distante, sobre o modo de vida dessa pequena cidade da Zona da Mata.

