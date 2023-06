Papo de Domingo



O Papo de Domingo desta semana é com a Consultora de Imagem e Estilo, Michelle Assis. Especialista em Estratégia de Imagem e Análise de Coloração Pessoal pelo Studio Immagine em São Paulo, Michelle também é fundadora da Hey!Use Moda Circular.



Como surgiu o interesse pelo mundo da moda?



Desde muito novinha minha mãe conta que eu já escolhia meus próprios looks e gostava de ir com ela nas lojas para comprar as roupas. Quando adolescente ficava horas montando looks na frente do espelho e ajudava minhas amigas nas escolhas.



Quando criei minha conta no Instagram em 2014 comecei a mostrar meus looks em fotos e já compartilhava algumas dicas de estilo com quem me acompanhava. Em 2019 fui pra São Paulo fazer minha formação como consultora de imagem e estilo e sou apaixonada pela minha profissão. Sou muito grata por todas as clientes que me escolhem e me deixam ajudá-las a levantar a autoestima e se reconhecerem dentro dos seus estilos.



Você é especialista em consultoria de imagem e estilo e análise de coloração pessoal. Como é feito este trabalho?



A consultoria é feita por etapas. Análise de coloração é a primeira delas. Depois passamos para a consultoria de estilo com o desenvolvimento de um manual de estilo onde indico todas as peças interessantes para minha cliente investir de acordo com o desejo de imagem dela naquele momento (inclui roupas, acessórios, óculos, sapatos, bolsas). Após a devolutiva do manual de estilo vamos para a parte prática: análise de guarda-roupa, personal shopping, closet cleaning e por fim, a montagem de looks com a entrega do cardápio de looks.



Ele também é aplicado no público masculino?



Atualmente a única etapa que realizo com o público masculino é a análise de coloração pessoal.



Além dessa atuação você fundou a Hey!Use Moda Circular. Como tem sido a aceitação das clientes?



Maravilhosa! A Hey é o primeiro brechó de luxo de Juiz de Fora e região e já temos clientes pelo Brasil todo!



Hoje em dia se fala muito sobre a moda circular. Você acredita que é uma tendência que vai continuar nos próximos anos?



Com certeza. A moda circular é uma saída sustentável possível e muito necessária quando pensamos em um futuro mais saudável para as próximas gerações. A indústria da moda está entre as mais poluentes. Pensar em reaproveitar o que não faz mais sentido dentro do closet é pensar com responsabilidade!



Fora das redes sociais, o que você mais gosta de fazer?



O que mais amo é estar com a minha família, seja curtindo “fazer nada” juntos ou uma viagem pra serra.

Ping Pong



Uma mulher: Minha mãe



Um nome da moda: Miuccia Prada



Um perfume: Issey miyake l'eau d'issey



Uma cor: Marrom



Uma inspiração: Minha avó (95 anos lúcida e saudável)



Momento marcante: Nascimento da minha filha



Um luxo: Uma noite inteira de sono



Uma frase: Menos tendência, mais essência!

FOTO: Jorge Júnior - A Consultora de Imagem e Estilo, Michelle Assis

No Japão



O bartender Henrique Passos Miguel clicado durante tour em Tokyo. Na viagem, Passos aproveitou para conhecer técnicas e ingredientes novos para os seus famosos drinks.

FOTO: Jorge Júnior - Reprodução



Pauta do trabalhador

A prefeita Margarida Salomão, com o presidente do Sinteac, Sérgio Félix, o vereador Tiago Bonecão e secretária de Governo, Cidinha Louzada durante encontro com trabalhadores no Sinteac.

FOTO: Jorge Júnior - Reprodução



Junina solidária

Pedro Bismarck e Simone Fernandes no Arraiá do Abrigo Santa Helena, na Estação São Pedro.

FOTO: Jorge Júnior - Reprodução



Festa de São João

Lindomar e Karen Oliveira na badalada festa de São João em Caruaru (PE).

FOTO: Jorge Júnior - Reprodução

Tarde beneficente

Sempre elegante, Mônica Gomide na Feijoada dos Amigos, que movimentou o Clube do Papo.

FOTO: Jorge Júnior - Reprodução

FOTO: . - Sintec

Giro...

Logo mais, às 20h, na Estação Cultural, o ator e performer Gabriel Bittencourt apresenta "Ácaro". Com uma dramaturgia inédita e autobiográfica, a “leitura em performance” traz para a cena o universo LGBTQIA+ através das histórias e recortes de memória do Gabriel e de outras pessoas que compartilham suas experiências. O aluno Caio Quintana, do terceiro período do curso de Design da UFJF é um dos integrantes da equipe vencedora do German-Brazilian EdTech Hackathon. Dia 7 de julho, no Teatro Paschoal Carlos Magno, tem show de Ana Canas cantando Belchior. Imperdível. O Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) foi o museu brasileiro com maior engajamento durante a MuseumWeek 2023, evento anual internacional realizado em parceria com a Unesco. Ponto para o superintendente, Aloisio Castro.

Hoje, às 20h, no Teatro Solar, tem o show “O azar é meu?”, com o humorista Flávio Andradde.

O Autódromo Potenza, na BR-267, perto de Lima Duarte, agora é um circuito permanente, licenciado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para provas estaduais, interestaduais, nacionais e sul-americanas. MPB-4 e a dupla Kleiton & Kledir vão inaugurar o projeto Trade Sessions, dia 12 de agosto, no Trade Hotel.

