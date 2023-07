Papo de Domingo

O Papo de Domingo desta semana é com a empresária e produtora de eventos, Simone Fernandes. Natural do Rio de Janeiro, Simone mora em Juiz de Fora desde 1991. Formada em Administração pelo Viana Junior, ela também tem cursos de Live MKT e de atendimento ao cliente, pelo complexo Walt Disney, em Orlando/EUA.

Foi sócia das empresas Front Produções, Privilége Juiz de Fora e Casa Cheia Agência de Produções, além de gestora das Rádios Cidade e Alô em Juiz de Fora/MG e FM 107 e Jovem Pan em Três Rios/RJ.

Há quanto tempo você trabalha com eventos?

Há quase 37 anos. Iniciei com os grandes shows: Lulu Santos, Skank, O Rappa, Jota Quest, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Zé Ramalho, Roupa Nova entre outros! Meu primeiro grande evento foi a Festa Country em Juiz de Fora. Depois veio Cabo Folia, JF Folia, Mix Pop Rock no Mineirão em BH, Rio Axé no Riocentro e outros. Também produzi eventos em Teatro como “Universo Casuo” pocket do Cirque Du Soleil, O musical do Tim Maia “Vale Tudo”. Show internacional com Information Society e por aí vai... Foram muitos shows, eventos, festas, e eventos corporativos tendo como clientes e parceiros: Sebrae, Polícia Militar e Prefeitura de Juiz de Fora.

De onde vem essa inspiração?

Tive a oportunidade de participar da minha primeira produção no show com Lulu Santos. Nessa produção fiz quase tudo: Colei cartaz, vendi ingresso, participei da montagem em quase todas as etapas e fiz o camarim do artista. Quando o Lulu subiu ao palco a minha emoção foi tão grande em ter feito parte que nunca mais parei de produzir eventos!

Qual evento foi o mais marcante?

Que pergunta difícil .. Eu sempre me envolvo muito com todos os eventos! O que mais me desafiou foi a primeira Festa Country em Juiz de Fora. Ficou marcado! Com o querido Tony Nascimento da Cia de Rodeio, Mara Magalhães a primeira mulher locutora de Rodeio, as reuniões com todas as autoridades para liberação do evento, a união dos sócios para que tudo acontecesse da melhor maneira possível, os artistas, e toda a estrutura montada e o diferencial que foi a decoração da cidade cenográfica, dança com alunos de escolas estaduais e municipais, concurso de vitrine e eu descendo de helicóptero dentro da arena ... Haja coração para tantas lembranças!

Atualmente, o seu trabalho está focado em qual segmento?

Produção de Eventos - Corporativos, Acadêmicos e Sociais. Minha longa experiência como empresária e produtora dos grandes eventos me qualificam para entregar ideias inovadoras aos clientes que buscam diferencial para os seus negócios, novas maneiras de compartilhar conhecimento e proporcionar experiências criando conexões através de pessoas. “Eu faço eventos e é isso que me motiva”.

O que mais mudou na área de eventos após a pandemia?

Durante a pandemia a área de eventos foi uma das mais afetadas, passando por várias mudanças significativas. Artistas se reinventaram para estar perto do seu público com a lives. Produtores criaram eventos com capacidade reduzida e dentro dos carros, lembrando os drive-in de antigamente. As empresas e os organizadores de eventos tiveram que se adaptar rapidamente para oferecer experiências virtuais e interativas aos participantes. Os eventos híbridos se tornaram populares, combinando elementos presenciais e virtuais. Isso permite que as pessoas participem do evento tanto pessoalmente quanto remotamente. Os organizadores estão investindo em tecnologia para garantir uma experiência integrada, em que os participantes virtuais podem interagir com os presentes no local.

Muitas pessoas estão preferindo fazer festas em casa, mesmo com o fim da pandemia você acredita que é uma tendência para os próximos anos?

Eu acredito que a tendência de realizar festas em casa continue nos próximos anos. Existem algumas razões que tenho observado. Pois, as festas em casa oferecem um ambiente íntimo e acolhedor, onde os convidados se sentem mais à vontade, proporcionando uma conexão social mais intimista e significativa. E, também pode ficar mais econômico. No entanto, é importante ressaltar que as preferências podem variar de pessoa para pessoa e de acordo com o tipo de evento.

Ping Pong

Uma mulher inspiradora: Malala Yousafzai é um exemplo notável de perseverança, coragem e dedicação em prol de uma causa maior. Sua determinação em superar adversidades e continuar lutando pelos direitos das meninas à educação a torna uma mulher inspiradora e um símbolo de esperança.

Perfume: Orchidee – L´occitane en Provence

Momento Marcante: Já vivi vários momentos marcantes, desde a infância até os dias de hoje. Escolhi compartilhar minha primeira viagem que foi conhecer os Parques da Disney. Lembro até hoje da forte emoção que foi vivenciar essa experiência: Conhecer a maior fábrica de sonhos!

Um lugar: Minha casa!

Um luxo: Considero um luxo poder compartilhar momentos especiais com as pessoas que amo, seja em um jantar em casa, uma viagem em família ou um simples encontro para conversar e aproveitar a companhia um do outro.

Juiz de Fora para você: Alta qualidade de vida, tranquilidade, acesso a espaços verdes, oferta cultural diversificada, opções de lazer, segurança, infraestrutura desenvolvida, tem uma localização que permite fácil acesso a outras cidades, uma ótima universidade e instituições de ensino e conexões pessoais.

Uma frase: “Pense, acredite, sonhe e atreva-se”. Walt Disney

No foco

A Miss Universo 2022, Laura Andrade clicada com a Miss Universo 2023, Daniela Oliveira, com produção de Diley Almeida, fotografia de Kempton Vianna, make de Rayane Vilela e acessórios, Priscilla Stiebler.

Em São Paulo

O produtor Fernando Cunha, com a cantora Dani Russo e o funkeiro Marcelo Portuga em recente gravação, na Portuga Records.

Vinhos em Sampa

O jornalista Beto Duarte com a sommelière Ana Cristina Mokdeci, no Uruguay Wine, na Praça São Lourenço, em São Paulo.