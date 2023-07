As redes sociais não falam em outro assunto a não ser o tão aguardado filme da boneca Barbie, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, com direção de Greta Gerwig.

Para prestigiar a esperada estreia, o Shopping Jardim Norte promoveu uma sessão só para convidados no Cinemais. As fotos registram:

FOTO: Jorge Júnior - Ca Villas









FOTO: Jorge Júnior - Kamile com a mãe Patrícia Alvim





FOTO: Jorge Júnior - Veru Campos e Ingrid OG



Sucesso absoluto

“Barbie” mal chegou aos cinemas e já está rendendo bons frutos. Segundo o BoxOffice Company (via Deadline), o novo longa já teria ultrapassado o valor estimado da pré-venda de ingressos, com um valor de US$ 150 milhões (R$ 720 milhões na cotação atual), e quebrado um recorde que pertencia a “Avatar: O Caminho da Água”.

Volta ao Mundo



Lucas Malvacini e Anna Laura nas Maldivas.

FOTO: Jorge Júnior - Lucas Malvacini e Anna Laura nas Maldivas.

Merecida homenagem



O artista Carlos Bracher recebeu a Medalha Santos Dumont (grau Ouro), em cerimônia no Museu de Cabangu. A condecoração é concedida pelo Governo de Minas desde 1956

FOTO: Jorge Júnior - Carlos Bracher

Giro…



A semana principal de concertos do 34º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga tem abertura hoje, às 8h, no Museu de Arte Murilo Mendes, com o concerto “Nacionalismo em Música”, que reúne Rosana Orsini (BRA/ITA), soprano, e José Manuel Dapena (ESP), violonista.

FOTO: . - Sintec

O jornalista Fernando Luiz Baldioti e a porta-bandeira, Beth Siqueira recebem, logo mais, às 18h, no Anfiteatro João Carriço, o Troféu Nancy de Carvalho.

Nesta terça-feira, 25 de julho - Dia da Mulher Negra - às 18h, no YouTube, tem o lançamento do documentário "A voz da mulher negra", com direção deste colunista.

Aprovado pelo Programa Cultural Murilo Mendes, da Funalfa, o curta exibe, "sob um novo olhar, essas mulheres que falam de garra e determinação de quem teve que trabalhar cedo, acordar de madrugada, enfrentar essa diferença de tratamento que vem desse processo de desumanização do que é uma mulher negra, que é sempre forte, a que dá o colo, mas nunca o recebe".

A juiz-forana Andreia Horta foi escalada para o elenco de “Cidade de Deus”, série da HBO baseada no filme que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004.

Iriê Salomão de Campos vai receber o Prêmio Amigo do Patrimônio, um reconhecimento à trajetória do artista que tem diversos trabalhos relacionados ao patrimônio cultural. Dia 17 de agosto, no Teatro Paschoal Carlos Magno.

Em um ano de funcionamento, a Casa Mulher Segura realizou mais de 700 atendimentos em Juiz de Fora. Mantido pela Associação de Defesa da Mulher, da Infância, da Adolescência e do Idoso (Adcuidar) e presidida por Thaty Vilela.

