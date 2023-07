No foco

FOTO: Crédito: Felipe Assis - Filipe Renan e Isa Murta, clicados por Felipe Assis e produção de Diley Almeida em recente campanha para o Miss Universo Minas Gerais

Giro no Rio

FOTO: - - Cris Andrade e Ishmael Galvão com as filhas Caroline e Letícia, no Mocelin Steak, na Barra da Tijuca

Fórum Internacional

FOTO: - - O professor Marcelo Campos, do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, foi selecionado pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), para participar do 8º Brics Young Scientist Forum (Fórum Jovem Cientista, em tradução livre).Campos é um dos sete cientistas brasileiros indicados para compor a plenária Future of Society (Futuro da Sociedade, em tradução livre), juntamente com pesquisadores da Rússia, Índia, China e África do Sul

Clima julino

FOTO: - - Mônica Barbosa e Gabi Muniz curtindo o clima de festa julina. Aliás, Gabi foi eleita embaixadora do Miss Brasil Gay 2023

Férias na França

FOTO: - - No clima parisiense, Mônica Gomide Guimarães, na Catedral de Notre Dame e o Rio Sena

Giro...

A semana principal do 34º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga se encerra neste domingo, 30, às 19h, com uma das principais atrações desta edição: a montagem de A Noite de São João, a primeira ópera composta por um brasileiro, o ituense Elias Álvares Lobo, em português, com temática nacional e libreto do principal nome do nosso romantismo, o escritor José de Alencar.

Mais uma vez, Uberlândia é destaque nacional ao superar várias capitais e liderar o ‘ranking’ das cidades mineiras no Índice de Governança Municipal. É a única de Minas entre as 20 melhores do País considerando os indicadores públicos de saneamento e meio ambiente, saúde, vulnerabilidade social, segurança e educação. No quesito “desempenho” a cidade do Triângulo recebeu nota média 8,20.

Em meio a encontros mensais entre 2021 e 2022, diversos pesquisadores, tanto de Juiz de Fora quanto de fora da cidade, reuniram falas em que se transformaram num projeto chamado “Curtas Juiz de Fora Cidade Negra". O lançamento da produção audiovisual acontece por meio do grupo de pesquisa do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal de Juiz de Fora (Labhoi-UFJF), na próxima terça-feira, 1º, às 18h30, no Museu Ferroviário.

O Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) promove, neste domingo, 30, às 16h, com entrada gratuita, mais uma edição do MusicaMamm. O evento apresenta os pianistas Clara Mira, Leonardo Gavinho, Nicolas Glanzman e Samuel Colli, alunos do curso de Música da UFJF. O recital é coordenado pelo professor Fernando Vago.