No foco

FOTO: Danylo Vasconcellos - Jéssica Marisol



A beleza natural da modelo juiz-forana Jéssica Marisol, que faz sucesso em São Paulo

Foto: Danylo Vasconcellos. Produção: Jucá. Beleza: Anderson Ayres e Bia Nunes

Show no Central

FOTO: -- - Ishmael Galvão e Cris Andrade com Luiz Antônio e Carla Naresi



Ishmael Galvão e Cris Andrade com Luiz Antônio e Carla Naresi assistiram o“The Beatles Tribute Show” no Cine-Theatro Central, apresentado pela banda Hey Jude, que relembrou os grandes sucessos da banda inglesa.

Curso de mergulho

FOTO: -- - Alice Amaral com o instrutor Maurício Carvalho



A médica nutróloga Alice Amaral com o instrutor Maurício Carvalho, que ministrou o curso de Mergulho em Naufrágios, na Escolha Dive Today.

Expô no Canadá

FOTO: -- - Rossana Melo



A cientista Rossana Melo, professora titular do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFJF, organizou a exposição Eosinophil Portraits, na Universidade McMaster, em Hamilton, no Canadá. Alinhada ao pioneirismo dos estudos de Rossana, a exposição celebra o lançamento de seu livro Eosinophil Ultrastructure: Atlas of Eosinophil Cell Biology and Pathology (Ultraestrutura dos Eosinófilos: Atlas da Biologia Celular e Patologia dos Eosinófilos), publicado pela editora Elsevier em conjunto com dois cientistas, Peter Weller e Ann Dvorak, da Universidade Harvard.

Reforma do Municipal

FOTO: PJF/REPRODUÇÃO - Reforma do Mercado Municipal

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, assinou na manhã desta sexta-feira, 4, a ordem de serviço para execução das obras de reforma do Mercado Municipal. Ao lado da chefe do executivo municipal, estavam presentes a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fabíola Paulino, o secretário de Obras, Lincon Santos Lima, e o diretor da empresa que irá realizar a restauração, José Maria Ribeiro Alvim.

Giro...

Pesquisadores do Laboratório de Produtos Naturais Bioativos (LPNB), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPGCBio), desenvolveram o anti-inflamatório Inflativ. O produto garantiu o primeiro lugar na premiação da sétima rodada do BioStartup Lab, realizado pela Biominas Brasil. Ao todo, mais de 80 empresas participaram da competição.

A exposição "A Natureza Nos Meus Óleos" do Iriê Salomão já está aberta para visitação, no Espaço de Arte do Jardim Norte, durante o mês de agosto.

O artista apresenta as inspirações de seus próprios olhares sobre as cenas e natureza das ruas onde mora, no sopé do Morro do Imperador, em Juiz de Fora.

Big Joe Manfra, Pedro Quental e a DJ Marcela Conte são as atrações do Blues na Estrada, dia 19 de agosto , no vilarejo de São José dos Lopes.

Neste domingo, no Salão Cristal do Cascatinha, tem encontro literário com a participação de autores, ilustradores e contadores de histórias.

No próximo dia 15, na sede da Academia Juiz-forana de Letras, será inaugurada a galeria de ex-presidentes e o quadro oficial dos acadêmicos efetivos. A iniciativa faz parte das comemorações dos 40 anos da entidade literária.

“Como fracassar na vida e ser infeliz no amor” é a comédia que Gueminho Bernardes apresenta neste domingo, às 20h,no Teatro Paschoal Carlos Magno.



