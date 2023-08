Muriel Lorensoni, representante do estado do Espírito Santo, é a nova Miss Brasil Gay. Doutora pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) em Estudos de Cultura Contemporânea, Muriel foi eleita na noite memorável, na madrugada deste sábado, 19 de agosto, no Terrazzo.

Detentora da coroa mais cobiçada do mundo LGBTQIAPN+, Muriel teve seu traje de gala de típico assinado pelo ateliê Flávio Rafalski, maquiagem de Duda Pavam e cabelo Solon Veroneze.

A 41ª edição do concurso, idealizado por Chiquinho Mota, apresentou novidades: pela primeira vez, o poder da oratória foi decisivo para as candidatas da edição de 2023, além de diversos shows, o retorno de Ikaro Kadoshi como apresentador e o show de Lexa.

Aplausos pela competente direção de André Pavam e Michel Brucce. Confira as fotos.

FOTO: Jorge Júnior - Muriel Lorensoni

FOTO: Jorge Júnior - Muriel Lorensoni

FOTO: Jorge Júnior - Muriel Lorensoni

FOTO: Jorge Júnior - Gabi Muniz

FOTO: Jorge Júnior - Patrícia Alvim

FOTO: Jorge Júnior - A estilista das estrelas, Michelle X

FOTO: Jorge Júnior - Lelei Faini e Mirela Mota

FOTO: Jorge Júnior - A bailarina, Ana Botafogo

FOTO: Jorge Júnior - Celinho Vidal, Marcelo Misailidis e Dani Marie

FOTO: Jorge Júnior - Antonia Gutierrez, Miss Brasil Gay 2019