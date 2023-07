A processo formativo e de educação é um processo social complexo que vai além da transmissão de conhecimentos ou de conteúdos disciplinar. Esse processo educacional tem a responsabilidade de desenvolver indivíduos críticos, reflexivos e cidadãos ativos na sociedade. Nesse sentido, as Ciências Humanas desempenham um papel crucial ao fornece subsídios aos educandos para que possam entender as relações interpessoais, as dinâmicas culturais e os conflitos sociais.

Diante desse desafio de educar, formar e possibilitar transformações, as Ciências Humanas desempenham um papel fundamental na área da educação na medida em que elas proporcionam uma compreensão mais profunda dos aspectos sociais, culturais e psicológicos envolvidos no processo de aprendizagem. É válido ressaltar que as denominadas Ciências Humanas abrangem um conjunto de

disciplinas, como Sociologia, Psicologia, Filosofia, Antropologia, História, entre outras, que se dedicam ao estudo do comportamento humano, das sociedades e das culturas. Neste rumo, as Ciências Humanas investigam questões relacionadas ao pensamento, sentimentos, relações sociais e construção de significados.



Desenvolvimento de Empatia e Tolerância



Igualmente, as Ciências Humanas estimulam o pensamento crítico ao analisar problemas sociais complexos, donde os educandos são incentivados a questionar, argumentar e buscar soluções para questões éticas e morais, tornando-se indivíduos mais autônomos e capazes de tomar decisões. De modo a exemplificar, a disciplina de História possibilita a compreensão das origens e desenvolvimento das sociedades.



Essa relação entre passado, presente e futuro ajuda a construir uma noção de identidade e pertencimento, além de oferecer perspectivas sobre as consequências das ações humanas no mundo contemporâneo. Em síntese, as Ciências Humanas têm uma importância fundamental na formação dos educandos, pois vão além do ensino de conteúdo específico e contribui para a educação humana plena e integral; ao promoverem a empatia, o pensamento crítico, a reflexão e a compreensão da diversidade, essas disciplinas ajudam a formar cidadãos mais conscientes e participativos na sociedade. Portanto, valorizar as Ciências Humanas é postular por uma educação que seja capaz de promover aos indivíduos meios de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo