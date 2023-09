O ser humano é um ser relacional. Uma das coisas que nos difere dos outros animais é que podemos nos comunicar e nos expressar através da fala, das palavras e de seu sentido. Através das palavras podemos verbalizar nossos desejos e sentimentos. Somos em meio ao diálogo tudo o que compreendemos. É na relação dialógica que se possibilita a existência da unidade entre o ser humano e o mundo, no ponto de vista cognitivo e prático, entre pensamento e coisa, entre sujeito e objeto.



Na prática educativa, o docente ao assumir uma postura dialógica contribui para o deslocamento do próprio ponto de vista para o ponto de vista do outro/alteridade e abertura ao discente, o que implica pôr-se no lugar do outro, isto é, a superação da condição egocêntrica do horizonte da própria compreensão, abrindo- se ao horizonte do educando enquanto sujeito/cidadão. No diálogo são percebidos os cervos de conhecimentos dos envolvidos. À vista de que toda a compreensão humana é mediada pela dialogo, ele se torna um meio de abertura necessário na relação entre docente e discente .Mais diretamente, o diálogo é primordial na prática docente, pois estabelece a a relação e compreensão mútua entre as partes.

De modo a exemplificar, através do diálogo e por meio dele pode ser desenvolvido o trabalho em equipe, atos significantes de cooperação, compartilhamento mútuo e a contribuição em nossa comunidade, no espaço escolar, no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, e em nossa sociedade de modo geral. O diálogo na prática educativa não é meramente um ato de fala, mas sim um ato de escuta ativa e respeitosa. Esse gesto de escuta do ‘outro’ na prática educativa vai além da dinâmica tradicional de transmissão de conhecimento e abre espaço para uma trocadora enriquecedora, em que o educador aprende tanto quanto ensina.



Portanto, a prática educativa do diálogo está intrinsecamente ligada a uma posição inclusiva no contexto da educação. A inclusão educacional visa garantir que todos os educandos, independentemente de suas características, necessidades ou origens, tenham acesso igualitário a oportunidades de aprendizado de qualidade, isto é, que tenham fala no processo em que se encontram: processo educativo. Neste sentido, o diálogo, como abordagem pedagógica, é um elemento essencial para promover a inclusão por diversas razões: valorização da diversidade, a participação igualitária, a personalização do aprendizado e a construção de uma comunidade de aprendizado que respeita e acolhe cada indivíduo. Ao adotar o diálogo como base pedagógica, introduz-se a perspectiva de um ambiente educacional mais inclusivo e equitativo.

No Diálogo são construídos, reconstruídos e compartilhados os saberes.