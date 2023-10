No mundo contemporâneo, a tecnologia altera profundamente o modo como vivemos e aprendemos. A educação não está imune às influências tecnológicas. Hoje, a sala de aula estende-se para além dos muros da escola, alcançando estudantes em seus dispositivos móveis, laptops e tablets. No entanto, essa interconexão constante com a tecnologia também trouxe desafios significativos que podem ser evidenciados através do fenômeno da nomofobia.

A nomofobia, que se caracteriza pelo medo de ficar sem o celular, é uma frequência crescente que afeta estudantes em todo o mundo. A constante necessidade de estar conectado à internet, verificar mensagens de texto e atualizar as redes sociais pode se tornar uma verdadeira obsessão, prejudicando não apenas a saúde mental dos jovens, mas também seu desempenho acadêmico. Nesse contexto, a educação se depara com desafios contemporâneos: como usar os aparatos tecnológicos de modo saudável e profícuo no desenvolvimento formativo?

Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a nomofobia pode levar a problemas de concentração na sala de aula. A constante distração causada pela notificação de mensagens e notícias em dispositivos móveis pode prejudicar a capacidade dos alunos de se concentrarem nas aulas e absorverem o conteúdo. Como resultado, o aprendizado é comprometido e os estudantes não conseguem atingir o seu pleno potencial. Além disso, a nomofobia pode ter impactos negativos na saúde mental dos estudantes. A pressão para estar sempre online e responder rapidamente às mensagens pode levar ao estresse, à ansiedade e ao isolamento social. Esses problemas de saúde mental podem afetar a capacidade dos alunos de lidar com as demandas escolares, criando um ciclo de dificuldades acadêmicas.

Diante desses desafios, a educação deve buscar estratégias para lidar com a nomofobia e promover um equilíbrio saudável entre o uso da tecnologia e a aprendizagem, como: a conscientização sobre o uso tecnológico no processo formativo dos educandos. Nesse sentido, as escolas podem promover a conscientização sobre a nomofobia e seus efeitos adversos, através de palestras e atividades educacionais podem ajudar os educandos a entenderem os riscos e a importância de estabelecer limites no uso da tecnologia. Igualmente, à promoção do bem-estar mental, em que a escolas deve oferecer recursos de apoio, como aconselhamento diários e constantes; isso ajuda os estudantes a lidarem com o estresse e a ansiedade associados à nomofobia. Os educandos precisam, urgentemente, aprender a equilibrar o tempo gasto online com suas responsabilidades estudantis e sociais.

Reitera-se que a nomofobia é um desafio concreto e perceptível em nossa sociedade. Por conseguinte, a nomofobia é um grande desafio que educação enfrenta na era digital. Nesse contexto, faz-se necessário a conscientização constante através de políticas adequadas na educação e no processo de formação dos educandos, que visem ajudar os educandos a utilizarem a tecnologia de forma saudável e eficaz, preparando-os para um futuro cada vez mais digital.