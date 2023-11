Jungley Torres

Filosofia

possui formação em filosofia e pedagogia. Área de pesquisa e atuação: desdobramento dos aspectos ontológicos, existências, hermenêuticos, da subjetividade e fenomenologia. Estudo de discursos e saberes que constituem as práticas educativas; Educação e Linguagem, com enfoque no discurso pedagógico contemporâneo.