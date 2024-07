Assim como uma janela que nos oferece um vislumbre do vasto e complexo mundo exterior, a educação nos convida a visualizar o mundo ao nosso redor. Nesse sentido, a educação tem o poder de abrir janelas que nos permitem enxergar além das paredes que nos cercam e, por conseguinte, compreender e questionar as coisas. Ademais, ela nos desafia a não nos contentarmos com visões parciais, mas a buscar uma visão mais ampla e profunda da realidade.



Ao refletirmos sobre a “janela da educação”, somos provocados a pensar sobre as diferentes perspectivas e realidades que compõem o tecido da sociedade; ela nos motiva a investigar as motivações e interesses que moldam o mundo e a nossa própria existência. A educação, portanto, não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre desenvolver a capacidade de enxergar as coisas, isto é, alcançar com as vistas o que está fora ou distante e, consequentemente, pensar criticamente e agir conscientemente. Neste sentido, a “janela da educação” pode ser um intermédio para emancipação e transformação social.



Assim como o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, acreditava que a educação vai além da simples aquisição de conhecimento, defendendo que a educação deve ser um ato político, no qual seja os indivíduos incentivados a tomar posição, reivindicar seus direitos e lutar por princípios éticos. Essa luta não é apenas por uma educação de qualidade, mas por uma transformação social que beneficie a todos. Igualmente, ao olhar através da janela da educação, somos convidados a nos envolver com o mundo de maneira significativa, a compreender suas complexidades e a trabalhar para sua melhoria, buscando sempre um horizonte de vislumbre além do que se apresenta em sua imediatez.



Em síntese, a educação como uma janela para o mundo nos oferece mais do que uma visão limitada; ela nos dá o impulso para ver além, descobrir, descortinar, observar e compreender; por conseguinte, questionar e transformar a realidade. Desse modo, inspirados pelas ideias de Paulo Freire, somos instigados a pensar na educação como um meio para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Desse modo, a janela da educação está sempre aberta, esperando que olhemos além e aceitemos o convite para conhecer e, quem sabe, transformar o mundo.