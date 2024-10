FOTO: Freepik - O educador se eterniza em cada ser que educa

No Dia dos Professores, é oportuno recorrer ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que diz: “O educador se eterniza em cada ser que educa”. A partir dessa frase, quero homenagear não apenas a profissão, mas o legado humano e existencial que cada professor deixa em seus educandos, influenciando suas trajetórias e, por consequência, a sociedade. O papel do professor vai muito além da sala de aula. Eles nos ajudam, dialeticamente, a pensar, a sentir e a construir cidadãos críticos e conscientes, capazes de agir e transformar o mundo ao seu redor.



Lembro-me, com gratidão, da professora Mariângela Marsicano, que, no Ensino Fundamental I, na Escola Municipal Doutor Antonino Lessa, me despertou para o conhecimento com afetividade em sua prática docente. A paciência e a ternura com que ela nos ensinou, não só os conteúdos, mas também valores, marcaram profundamente minha jornada. No Ensino Médio, fui agraciado por aprender com as professoras Giovana Ferreira e Érica Ferreira, no Complexo Educacional e Cultural Argos, na cidade de Jundiaí-SP. Eles não apenas nos prepararam academicamente, mas também me inspiraram a ler o mundo criticamente e a buscar transformá-lo pelo poder da educação.



Na graduação em Filosofia, o saudoso professor Mário José dos Santos foi mais que um mestre, foi uma fonte de inspiração e sabedoria. Suas aulas transcendiam os muros da universidade, abordando as questões mais profundas de nossa existência. Além de seu vasto conhecimento, ele se destacava como um grande ser humano, sempre atento às necessidades de seus alunos. Ele me ensinou a pensar de maneira crítica, a questionar e a buscar respostas, deixando uma marca indelével em minha formação intelectual e pessoal.



Outro nome que não posso deixar de citar é o da professora Regina Coeli, da Faculdade de Educação/UFJF, com quem aprendeu lições valiosas sobre a prática educativa e o compromisso social da docência. Já no doutorado, venho tendo o privilégio de aprender com o professor Frederico Pieper, cuja orientação tem sido fundamental para meu desenvolvimento acadêmico, profissional e humano.



Em cada etapa da minha formação, esses professores me mostraram que educar é, antes de tudo, um ato de amor, de entrega, de doação. É uma missão que ultrapassa o simples repasse de conteúdos, é um compromisso com a formação e transformação do ser humano e, por extensão, com a construção de uma sociedade mais justa e democrática.



Neste Dia dos Professores, parabenizo cada educador por essa nobre missão de formar cidadãos capazes de atuar com consciência crítica, amorosidade e responsabilidade no mundo. Que a luz que vocês acenderam em cada ato de ensinar continue a iluminar o futuro, porque, como nos ensinou Paulo Freire, vocês se eternizam em cada um que educa.