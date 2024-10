Educar

No último dia 26 de outubro, o Centro de Educação de Jovens e Adultos Dr. Geraldo Moutinho – CEM celebrou com entusiasmo o Projeto de Leitura e Autoria, coordenado pelo professor de História, João Marcos Netto. Este evento destacou a importância da leitura e da autoria na formação dos educandos, sublinhando o entrelaçamento entre educação e poesia como potencialidades de criação, recriação, arte, resiliência e resistência. Nesse contexto, cada educando se torna autor de seus próprios versos, de suas próprias histórias, construindo significados e ressignificando seu lugar no mundo.



Neste âmbito, o Projeto de Leitura e Autoria do CEM produziu poesia, múltiplos olhares interpretativos e reflexões de professores, funcionários e alunos, todos unidos pelo espírito de brasilidades. Assim, cada um foi encorajado a desenvolver Aldravias criativas e significativas, promovendo a expressão de sentimentos e a troca de experiências enriquecedoras.



Nesta edição do projeto, a reflexão se deu através das Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Diante dessas ideias para adiar o fim do mundo, fomos desafiados a olhar com atenção para o mundo, para a natureza e para as margens do que nos cerca – para o “outro” e para nós mesmos –, lembrando que “somos um” e que não podemos seprar humanidade e natureza. Nesse contexto, “adiar o fim” é, fundamentalmente, contar mais uma história. Nas palavras do autor: “Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazerisso, estaremos adiando ofim (Krenak, 2009, p.14).



Neste itinerário brevemente citado, quero deixar um agradecimento especial ao professor João Marcos, cuja dedicação e inspiração foram fundamentais para tornar este momento possível. Igualmente, agradeço à comunidade escolar do CEM, que, com sua práxis pedagógica humanizante, reafirma a importância de uma educação inclusiva e equitativa para todas (os).



Que a ABRAJÁ continue a semear esperança e através da educação, da poesia e da práxis humanizante, promovendo a leitura e a autoria como caminhos para um futuro mais edificante.

Esta é minha singela homenagem à Academia Brasileira Aldravianista de Jovens e Adultos (ABRAJÁ).

Referência:

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.