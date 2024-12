À medida que o Natal se aproxima, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro significado dessa data. Não falo apenas do espírito festivo, que também tem seu valor, mas, sobretudo, do espírito de fraternidade que ela simboliza. Esse espírito de fraternidade está profundamente alinhado ao propósito da educação. Educar, afinal, é um ato de cuidado com o outro, um compromisso com o cultivo do diálogo, da empatia e do respeito. É por meio da educação que compartilhamos não apenas conhecimentos e valores que ajudam a construir uma sociedade mais justa e solidária, mas também o afeto que humaniza e fortalece as relações.



Em um tempo marcado por avanços tecnológicos, como a conectividade constante pelas redes sociais e a predominância de interações virtuais, o Natal pode simbolizar a lembrança de que a verdadeira riqueza da vida está nos laços que construímos. Apesar de toda a facilidade proporcionada pela tecnologia, como videoconferências que aproximam quem está distante ou plataformas digitais que ampliam o acesso ao conhecimento, nada substitui a profundidade dos encontros humanos genuínos. Seja no convívio familiar, nas amizades ou nos encontros promovidos nas escolas e outros espaços educativos, sempre existe a oportunidade de fortalecer a fraternidade e alimentar o desejo por um futuro mais solidário e esperançoso.



Que possamos, como educadores, pais, mães, avós, responsáveis, alunas, alunos e cidadãos, carregar a mensagem de fraternidade para além do Natal, transformando-a em um compromisso diário. Que cada gesto, palavra e ação sejam um lembrete de que a vida é uma dádiva preciosa, que nos convida a cultivar generosidade, alegria e partilha em todas as nossas relações. Assim, construiremos juntos um mundo mais humano, solidário e repleto de esperança.



Desejo a todos um Feliz Natal, repleto de amor e significado; igualmente, um próspero Ano Novo, no qual a fraternidade continue sendo o valor que nos une. Que 2025 seja um ano de novos aprendizados, de construção de um mundo mais humano, solidário e repleto de bênçãos.