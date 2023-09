Todos nós já ouvimos falar muitas vezes o quanto exercícios físicos são benéficos ao nosso corpo e mente, mas quando a gente é gordo muitas vezes as indicações de exercícios são exclusivamente para perda de peso. Só que isso acaba gerando uma péssima relação com exercícios físicos.

É muito comum que as pessoas busquem atividade físicas com o intuito de emagrecer, mas ao não ter sucesso desistam e evitam ao máximo a prática. Inclusive essa era a minha realidade, iniciei exercícios com essa intenção ainda criança e por várias vezes tentei com eles perder peso sem sucesso, até que em algum momento da minha vida eu acreditei que eu não precisava de exercícios. Mas graças as redes sociais, tive contato com conteúdos que me mostraram que sim era possível ter uma relação positiva com os exercícios.

FOTO: Kalli - Exercícios físicos

E hoje aproveitando este espaço quero apresentar para vocês o instagram @saudegg que é da Nati uma educadora física, que diariamente ressalta a importância de nos movimentarmos em todos os corpos, tendo inclusive um conteúdo no Youtube para que a gente possa começar a treinar em casa.

Eu iniciei em casa durante a pandemia com os vídeos da Nati, mas agora treino em academia e é muito satisfatório ver as mudanças em condicionamento físico e mobilidade, independente de números e medidas. Quer começar a se mexer e ainda não sabe como?

Os vídeos do canal da Nati são uma ótima forma de começar!