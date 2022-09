Divulgação - Look com tênis

Vou falar sobre o tênis, um calçado super atualizado, um trens de 2022 que já vem sendo aceito há muito tempo, tanto pela moda quanto pelas mulheres. Ele deixa o papel de apenas um calçado ligado à prática esportiva e traz uma pegada bem moderna, jovem e atualizada. E eu sei que para muitas mulheres, principalmente aquelas mais clássicas e tradicionais, existe sim uma dificuldade de inserir o tênis no dia a dia, principalmente com essas misturas que a gente vem vendo por aí, de montar vários looks bem estilosos e modernos contentes.



A ideia, então, é você se sentir bem. Quem não demanda e não tem nada a ver com tênis não tem que se preocupar com isso, pois existem inúmeras outras maneiras de você escolher os seus sapatos com conforto e adequação para o seu dia a dia. Independente de ser um tênis, e se você quiser saber mais sobre esse conteúdo de como você pode usar o tênis, eu vou deixar aqui em O meu Instagram arroba de Diana esta base e também você vai conhecer um pouquinho mais sobre consultoria de imagem, estilo e como acontece o meu trabalho.

Tags:

Estilo | Feminino | moda | tênis