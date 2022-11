Reprodução Internet - Uma das dicas é o uso de tênis nas composições

Lidiane Stambassi aborda as dificuldades que uma mulher com 50 anos ou mais encontra na hora de se vestir. Levando em conta que a moda sempre foi focada nas mulheres mais jovens, a tendência está cada vez mais num olhar individual. Nesse sentido, a mulher busca um autoconhecimento, trazendo a sua forma de vestir para o seu estilo, seu momento de vida e focada no que realmente ela deseja transmitir com a sua imagem,deixando para trás aquela preocupação centrada nas marcas do tempo.