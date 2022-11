As cores da bandeira do Brasil são a grande proposta de combinação para looks em uma produção que vai muito além da moda e da Copa.

O que vem acontecendo é que a moda dessa estação PRIMAVERA/VERÃO 22 está com uma proposta incrível com muitas cores vibrantes. Cores que trazem o verde, o amarelo como também o azul em grandes proporções nas vitrines. Você poderá escolher algo que te representa e que tenha a ver com seu gosto e estilo pessoal. Fazer uma combinação incrível para torcer pela nossa seleção.

Vejo a mulherada bem desanimada para a Copa. e você, já pensou em seus looks para a Copa?