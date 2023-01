Não cometa os mesmos erros na hora de se vestir em 2023! Começar o ano fazendo a diferença, se vestindo melhor, conhecendo seu estilo pessoal, sabendo usar as cores à seu favor e trazer peças com assertividade e bom gosto é a principal ideia quando buscamos se vestir melhor e com mais adequação.



Tudo isso irá trazer muito mais confiança e satisfação como mulher, tanto no dia a dia, no trabalho e até mesmo em relacionamentos.

A ideia é se vestir com a sensação de empoderamento, de ser a mais bonita independente dos outros, com adequação e muita confiança.



Eu sei que você deve ficar cansada e louca para fazer alguma mudanças, pois sempre escolhe as mesmas roupas, as mesmas cores, o mesmo perfil de peças sem saber nem mesmo o porquê. Pode ser por falta de motivação, por comodismo, por falta de conhecimento ou até mesmo baixa estima. Quantas compras você já fez por promoção e por impulso deixando seu guarda-roupa cheio de peças com etiquetas e sem saber como e quando usar? Como também já deixou de comprar por medo e falta de conhecimento?



Eu te convido a olhar para si mesma e começar a cuidar da sua imagem com confiança, amor e conhecimento!