As tendências para outono/inverno 23 trazem uma moda mais atualizada e, comercialmente falando, bem diversificada. As vitrines continuarão coloridas, misturando os tons mais escuros e terrosos como o marrom, o verde oliva, o laranja terroso com os tons intensos e vibrantes como o pink, o fúcsia, o roxo, o magenta, o laranja vibrante, o azul turqueza e o verde cítrico. O verde pistache será a novidade e entre os neutros, o marrom vem liderando.



Iremos ter muito brilho, transparências, tecidos planos da alfaiataria, tecidos naturais como a viscose, o algodão, a lã e sintéticos como o tule, o courino, o nylon e os pêlos.

Plumas e franjas trarão criatividade e glamour. Assim como os recortes e babados que continuarão sendo a vez nas vitrines.



Peças soltas no jeans como wide leg, mom, sloughy e jooger como também a linha oversized e a linha comfy com malhas e moletons.

A ideia é trazer conforto e beleza seguindo seu estilo pessoal, favorecendo seu corpo e adequando tudo ao seu dia a dia.



Para quem ama o tênis pode ficar tranquilo, pois ele não sairá das propostas e combinações dos looks. Quem busca algo diferente, as amarrações estão com tudo, inclusive por cima das calças trazendo aquele truque de estilo junto à um scarpin clássico e elegante. E os solados tratorados das botas, coturnos e mocassim também estarão nas vitrines.



Estampas como listras, xadrez, geométricas, psicodélicas, florais e animal print também estarão em alta.

Comprimento midi e cropped estarão presentes em quase tudo!!!

Uma moda com uma mistura retrô, com a energia e vitalidade necessária pós pandemia e com o conforto e o aconchego em busca de um momento de paz e reencontro.



O que está achando disso tudo? Busque escolher o que tem a ver com você estilo e faça a sua moda!

