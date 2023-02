As calças pantalonas quando bem escolhidas, são perfeitas para alongar a silhueta. Por isso existem detalhes importantes na hora de montar seus looks com as pantalonas. A primeira coisa é o comprimento, que deve sempre estar rente ao chão marcado pelo calcanhar.



A cintura alta é um item muito importante quando pensamos em alongar a silhueta. Não esqueça do salto, ele é um item fundamental, mesmo se for mais baixinho, com 5cm. E para quem deseja mais conforto, escolha um tênis, uma bota ou um mocassim com plataformas e solados mais altos, como os tratorados.



Cuidado para não dividir o corpo com cintos muitos largos e em cores diferentes do look.

Busque blusas mais certinhas com caimento para dentro da calça. A tendência dos modelos cropped super favorecem as baixinhas.



Prefira também looks monocromáticos e em cores com pouco contraste. Faça sua escolha conforme seu gosto e estilo, trazendo cada dica para seu dia a dia sem regras e com conforto.



Veja outras orientações no vídeo: