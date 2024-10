O emagrecimento não é simplesmente se privar de comer para perder peso, ou perder peso com dietas extremamente restritivas, que provocam perda de peso com perda de massa muscular associada. Sabe-se que, quanto menos você comer, mais seu corpo segura a perda, mais reduz o metabolismo, pois encara isso como uma situação de risco.

A perda de peso saudável deve ser baseada em 3 princípios: hidratação, quantidade adequada de proteína, carboidratos, gordura e fibras e atividade física. Em relação à hidratação, de 35 a 40 ml/kg de peso corporal. Já a quantidade de macro nutrientes, deve ser feita individualmente, baseada no gasto metabólico basal e atividades diárias. O nutricionista é o profissional adequado para esse acompanhamento. A atividade física ideal deve ser a combinação de exercícios de força resistida, como musculação, associado a atividade aeróbica. A quantidade de aeróbico ideal é de 150 minutos por semana. É indispensável o acompanhamento com endocrinologista, profissional que avaliará, fora o pilar basal, exames completos, parte hormonal, risco de complicações e a necessidade ou não de medicações.

Faz-se necessário, muitas vezes, acompanhamento com psicólogo, para entendermos os gatilhos que nos levam a procurar comida.

Sempre lembrando que o indispensável para emagrecimento é o déficit calórico, onde a balança deve ser negativa, ou seja, o que entra no organismo deve ser abaixo do que sai. A saúde física e mental e o equilíbrio do organismo devem vir sempre junto ao emagrecimento saudável.