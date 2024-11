FOTO: Imagem de internet - Imagem mostra a glândula citada na matéria.

A tireoide é uma glândula localizada na base do pescoço, com formato de borboleta, responsável por produzir hormônios essenciais para o equilíbrio do metabolismo. No entanto, desequilíbrios e alterações nessa glândula podem levar a condições como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e o surgimento de nódulos tireoideanos. Conheça um pouco mais sobre essas condições:

Hipotireoidismo

O hipotireoidismo ocorre quando a tireoide não produz hormônios suficientes para manter o corpo funcionando de maneira adequada, podendo levar a sintomas como:

•Fadiga constante e indisposição

•Ganho de peso inexplicável

•Intolerância ao frio

•Pele seca, cabelos e unhas quebradiços

•Alterações no humor, como depressão

As causas mais comuns incluem a tireoidite de Hashimoto, uma condição autoimune que afeta a glândula, o tratamento prévio com iodo radioativo ou cirurgia da tireoide. O tratamento é simples e envolve a reposição hormonal com levotiroxina, ajustada conforme as necessidades de cada paciente. Com o tratamento adequado, os sintomas melhoram significativamente e a qualidade de vida é restaurada.

Hipertireoidismo

Já o hipertireoidismo é o oposto: ocorre quando a tireoide produz hormônios em excesso. Esse excesso acelera o metabolismo e pode gerar sintomas como:

. Perda de peso rápida, apesar do apetite aumentado

. Sensação de calor e suor excessivo

. Irritabilidade e ansiedade

. Palpitações e taquicardia

. Tremores nas mãos

As causas mais comuns incluem a Doença de Graves (ou tireotoxicose), nódulos hiperfuncionantes e inflamações na tireoide. O tratamento depende da causa e pode envolver medicamentos que reduzem a produção hormonal, uso de iodo radioativo ou até cirurgia, nos casos não responsivos.

Nódulos Tireoideanos

Nódulos na tireoide são muito comuns, especialmente em mulheres e em pessoas mais velhas. Em sua maioria, são benignos, mas é essencial que sejam avaliados. Em alguns casos, esses nódulos podem secretar hormônios em excesso, causando hipertireoidismo, ou raramente, podem ser malignos.

O exame inicial para investigar um nódulo é a ultrassonografia, que avalia suas características. Nódulos com características suspeitas podem ser analisados através de punção aspirativa, um procedimento simples e seguro. A maioria dos nódulos não necessita de tratamento específico, apenas acompanhamento periódico. Em caso de câncer, o tratamento é geralmente a cirurgia para retirada da tireoide.

A Importância do Diagnóstico e Acompanhamento

Se você apresenta sintomas como cansaço, ganho ou perda de peso inexplicável, alterações de humor ou sente um “caroço” na região do pescoço, consulte um endocrinologista. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida.