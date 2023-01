Eu estava lendo os comentários nas redes sociais do ACESSA.com sobre o último texto da Coluna Raio-X de Juiz de Fora. Fiquei triste. Nenhum dos comentários mostrou otimismo em relação as melhorias no bairro para reduzir ou eliminar o risco de novas enchentes e estragos.

Li que algumas pessoas acham que o poder público é o culpado. Li que algumas pessoas acham que nada vai mudar. Li que é um problema antigo e falta empenho para resolver. E muitos outros comentários que revelam o quanto a população está descrente de propostas e projetos. O quanto ela precisa “ver para crer”.

FOTO: Arquivo - Alagamento registrado em 01 de dezembro de 2022

Se eu morasse lá e fosse prejudicada todo período chuvoso, talvez eu também estivesse descrente. Mas, eu ainda acredito que haja solução sim. E espero estar por aqui para comemorar uma época chuvosa sem enchentes!

Enquanto lia os comentários, recebi uma mensagem da assessoria de imprensa da prefeitura convidando para uma conversa com o secretário de Obras, Lincoln Lima, sobre as propostas da prefeitura para o bairro. Fiquei feliz por ver que um tema tão importante estava tendo repercussão.

Proposta de solução definitiva

O Secretário explicou que há sim solução para acabar com as enchentes em Santa Luzia. Na verdade, há mais de uma estratégia possível. Uma delas envolveria muitas desapropriações e foi descartada pelo poder público.

Lincoln Lima lembrou que desde o início do governo, a prefeita Margarida Salomão e os secretários estão em contato com moradores e investidores do bairro. Ele citou a criação da Mesa de Diálogo. A primeira reunião foi feita no dia 4 de janeiro de 2022, e contou com a participação de cinco secretários, vereadores, representantes de empreendimentos imobiliários e lideranças comunitárias.

A partir do que foi discutido, segundo o secretário, empresários do setor da construção civil e empreendedores se ofereceram para contratar uma empresa de São Paulo para elaborar um estudo da área e propor uma solução definitiva. O projeto elaborado foi doado à prefeitura.

A proposta é alargar a calha do córrego do Ipiranga e criar estruturas, como degraus, para aumentar a velocidade de escoamento. É uma obra estrutural e demorada. Lincoln afirmou que é difícil fazer uma previsão segura de tempo de conclusão da obra, mas é certo de que não é uma construção rápida.

Com o projeto pronto, a prefeitura busca agora recursos para realizar o trabalho. O Executivo aposta no pedido encaminhado à Câmara Municipal para autorização de financiamento de R$ 420 milhões. Desse total, uma parte seria destinada à obra no córrego do bairro Santa Luzia. Se fosse iniciada hoje, o orçamento necessário seria de R$ 187 milhões. O Secretário lembra que esse valor é referente aos preços de hoje, mas a oscilação de valores no mercado deve alterar o preço.

Essa proposta ainda vai ser discutida com a população do bairro e as lideranças comunitárias. Até que os trabalhos comecem, é importante que cada um faça a sua parte. O poder público limpando o córrego, a população evitando jogar lixo nele e os empreendedores cumprindo os acordos firmados com o município para reduzir os impactos dos empreendimentos imobiliários. Confira a entrevista completa com o secretário de Obras logo abaixo: