Medo e preocupação com as crianças levam direção de escola municipal a suspender às aulas no bairro Santo Antônio. Medida foi tomada mesmo contra recomendação da Prefeitura de Juiz de Fora.

Prefeitura de Juiz de Fora informa que a orientação da Secretaria de Educação é para que as aulas de todas as escolas da rede municipal ocorram normalmente. A Escola Municipal Professora Edith Merhey suspendeu as atividades desta terça-feira, 13, por decisão da equipe diretiva da instituição de forma isolada. Estas aulas serão repostas no dia 24 de setembro.

Informamos também que a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania vem monitorando o cenário e mantendo contato permanente com as forças de segurança, a fim de subsidiar a PJF na tomada de suas decisões.

Observação: a ocorrência finalizou com 5 pessoas presas e dois menores apreendidos.

