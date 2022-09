Antonio Augusto/Ascom/TSE - TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

No dia 2 de outubro, quando acontece o 1º turno das Eleições 2022, duas auditorias serão realizadas em todos os estados brasileiros, para mostrar, mais uma vez, que as urnas são auditáveis e o processo eletrônico de votação é seguro. Elas também serão realizadas no 2º turno, se houver.



Em Minas Gerais, 10 urnas passarão pelo teste de autenticidade dos sistemas, e outras 33 pelo teste de integridade. A definição das urnas a serem auditadas no 1º turno acontecerá no dia 1º de outubro, em audiência pública na sede do TRE-MG, com transmissão ao vivo no canal do Tribunal no YouTube, a partir das 7h.



As duas auditorias podem ser fiscalizadas por uma série de entidades, tais como os partidos políticos, Ministério Público, OAB, Polícia Federal e Forças Armadas. E os cidadãos interessados em acompanhar de perto a audiência pública de definição das urnas e a realização do teste de integridade podem se inscrever para visitas guiadas organizadas pelo TRE.



Teste de autenticidade dos sistemas



Esse teste é realizado na própria seção eleitoral, antes da emissão da zerésima e início da votação. Nele, é emitido um relatório contendo os hashes (resumos digitais) e assinaturas dos programas instalados na urna (foto abaixo, de teste realizado em 2020). Essas informações poderão ser conferidas com as que estarão disponíveis no site do TSE, para checagem se são os mesmos sistemas assinados na cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais.

Teste de integridade



No teste de integridade, 27 seções eleitorais de Minas Gerais serão sorteadas. As urnas eletrônicas dessas seções serão retiradas de seus locais de origem (já lacradas, constando os dados de candidatos e dos eleitores da seção) e transportadas, de carro ou avião, para Belo Horizonte, onde ficarão sob a vigilância da Polícia Militar. Elas serão substituídas na seção eleitoral por outras urnas eletrônicas de reserva, já existentes nas zonas eleitorais.



Cédulas de papel serão preenchidas (considerando os candidatos reais da eleição) e serão colocadas em urnas de lona no decorrer da tarde de sábado (1º). Logo após, essas urnas serão lacradas. No dia da eleição (2), os votos de cada urna de lona serão replicados nas respectivas urnas eletrônicas. A digitação desses votos será feita por servidores do TRE e de outros órgãos públicos (foto abaixo, de teste realizado em 2020). Ao final do dia, será feita a apuração dos votos de papel e o resultado vai ser comparado com o que está no boletim da urna eletrônica associada a cada urna de lona.

