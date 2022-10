Montagem Acessa.com - Deputados vitoriosos nas urnas por Juiz de Fora definem apoios no segundo turno da eleição presidencial

Com a eleição presidencial ainda em curso, os próximos representantes do Legislativo estadual e federal passaram a ser cobrados, até por eleitores, sobre seus posicionamentos no segundo turno, que será definido dia 30 de outubro.

E dos 6 candidatos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora, todos já definiram suas preferências.

Na Câmara Federal, Ana Pimentel eleita com 72.698 mil votos segue apoiando o ex-presidente Lula, também de seu partido, o PT.

A outra deputada federal eleita, a delegada Ione Barbosa (Avante), que teve 52.630 votos, declarou na noite desta quinta-feira apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro.

Dos 4 candidatos eleitos para deputado estadual com domicílio em Juiz de Fora, só o deputado estadual Betão (PT), reeleito, 62.169 votos, ficará com o ex-presidente Lula no segundo turno.

A deputada delegada Sheila (PL), também reeleita com 58.003 votos e o deputado Charles Santos (Republicanos), reeleito com 61.727 e, nesta eleição com domicílio eleitoral em Juiz de Fora, apoiam a candidatura do presidente Bolsonaro.

Já o deputado estadual Noraldino Júnior (PSC), reeleito, o campeão de votos entre os eleitos por Juiz de Fora com 104.552 votos não anunciou, oficialmente, seu apoio, mas já descartou ficar ao lado do ex-presidente Lula, do PT.

