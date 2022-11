Representando Juiz de Fora e a Zona da Mata mineira, a prefeita Margarida Salomão participou de encontro em Brasília (DF) nesta quarta-feira, 23, com o coordenador da equipe de transição de governo e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. No evento, foi entregue uma carta da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) com as demandas dos municípios junto ao Governo Federal.

“Comunicamos sobre as nossas dificuldades: do combate à fome nas cidades, da mobilidade urbana, do financiamento do sistema de ônibus, dos problemas graves que nós temos com a educação pós-pandemia, financiamento da saúde, que é há muitos anos insuficiente. O vice-presidente foi muito receptivo, nos recebeu de uma forma muito preparada. Estou muito animada, muito esperançosa. Agora, no próximo momento, nós vamos nos encontrar com o próprio presidente Lula para encaminharmos soluções emergenciais dos problemas pros municípios brasileiros”, destacou Margarida.

A carta foi referente às médias e grandes cidades, que apresentou a proposta de Instância Federativa Plena como forma de “construir e pactuar estratégias e políticas públicas, que reúna os Poderes municipais, estaduais e federal”. Além desta proposta, o documento também apresentou o comprometimento dos prefeitos e prefeitas na superação do “retorno do Brasil ao mapa da fome”, além da instituição do Conselho de Gestão Fiscal e de uma “reforma tributária que respeite a autonomia municipal e assegure receitas suficientes para atender dignamente a população”.

A chefe do executivo municipal ocupa atualmente a vice-presidência de Direitos Humanos da Frente. A carta pode ser conferida na íntegra no documento em anexo.

Também participaram da reunião os prefeitos Edvaldo Nogueira (Aracaju/SE), presidente da FNP; Duarte Nogueira (Ribeirão Preto/SP), secretário-geral; Ulisses Maia (Maringá/PR), 2º secretário nacional; Dário Saadi (Campinas/SP), vice-presidente de Saúde; Eduardo Braide (São Luís/MA), vice-presidente de Cidades Históricas; Edinho Silva (Araraquara/SP), vice-presidente de Economia Solidária; José de Filippi (Diadema/SP); Daniel Sucupira (Teófilo Otoni/MG); e Edilson Moura, prefeito em exercício de Belém/PA; além de Jeconias Junior, coordenador de Articulação Política da FNP.

