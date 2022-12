Uma divulgação da prefeitura de Astolfo Dutra na noite desta terça-feira, 12, pelas redes sociais, chamou atenção para uma lei que está em vigor no município da Zona da Mata mineira.



O texto diz: “Agora é Lei”. O servidor público de Astolfo Dutra pode usufruir do benefício de uma folga no trabalho no dia do seu aniversário sem qualquer desconto na sua remuneração mensal.



O aviso traz a informação ainda que para fazer uso do benefício, o servidor municipal deverá apresentar requerimento por escrito ao responsável imediato, com no mínimo 15 dias de antecedência.



A folga é válida apenas para o dia do aniversário, ficando vedada a sua transferência para outra data.



A lei de número 1474 foi aprovada na Câmara Municipal de Astolfo Dutra no dia 22 de março de 2022 e sancionada no dia seguinte pelo prefeito Bruno Ribeiro (MDB).

