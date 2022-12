O deputado estadual Noraldino Júnior (PSC) deve ser o líder do Governo Zema na Assembleia Legislativa, a partir de 2023.



As conversas estão praticamente seladas entre o parlamentar de Juiz de Fora e a cúpula do governo de Minas, liderada pelo vice-governador eleito, Mateus Simões.



Noraldino se firmou, nos últimos anos, como a principal liderança do PSC no Estado. Essa força foi confirmada pelo senador eleito pelo partido, Cleitinho Azevedo, que admitiu em vídeo a importância de Noraldino para sua eleição.



Cleitinho Azevedo que no último dia 07 de dezembro junto com o deputado federal reeleito, Euclydes Pettersen, se filiou ao Republicanos em cerimônia em Brasília com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP).



Noraldino Júnior e os outros dois deputados estaduais eleitos pelo PSC em Minas, Eduardo Azevedo e Marli Ribeiro também devem deixar o partido, migrando para o Republicanos.



Essa decisão não foi tomada ainda por dois motivos: os deputados querem fazer esse movimento em conjunto e, ao mesmo tempo aguardam uma sinalização do grupo do governador Romeu Zema. Mas, isso está bem encaminhado e os três parlamentares devem fazer a troca de partido.



Noradino Júnior ganhou a confiança do grupo do governador Romeu Zema pela defesa das pautas do Executivo na Assembleia e também por se dedicar à campanha de Zema, este ano, do início ao fim.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Mina | Posse