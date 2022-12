A cerimônia de diplomação dos eleitos por Minas Gerais foi marcada por manifestações diversas nesta segunda-feira, 19, em solenidade organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), na Sala Minas Gerais, região Centro Sul de BH.



Na cerimônia, foram entregues os diplomas do senador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) e seus suplentes – Alex Diniz e Wander de Sousa – e dos 53 deputados federais eleitos e dos 77 deputados estaduais.



O TRE também diplomou o governador reeleito Romeu Zema (Novo), o futuro vice-governador Mateus Simões (Novo). Dos eleitos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora diplomados compareceram a Delegada Ione Barbosa (Avante), eleita deputada federal; e os deputados estaduais reeleitos Betão (PT), Charles Santos (Republicanos), Delegada Sheila (PL) e Noraldino Júnior (PSC). A deputada federal eleita pelo PT, Ana Pimentel, não foi ao evento. Ela está em BH, mas com suspeita de estar com Covid decidiu não se deslocar para o local da cerimônia.



Em seu discurso, o governador reeleito Romeu Zema disse que é “ acelebração da democracia” e agradeceu os votos que o levaram à reeleição. Ele defendeu a importância de reconhecimento das urnas, e defendeu o direito à liberdade de expressão.



O deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) entrou com uma placa com a frase “Bolsonaro, nosso legítimo presidente”. Já o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) afirmou que "não tem o que comemorar", inconformado com o cenário atual com a perda do seu candidato Jair Bolsonaro e as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal.



O segundo deputado federal mais votado por Minas Gerais, André Janones (Avante), faltou ao evento de diplomação dos eleitos. Além dele, Aécio Neves (PSDB) e Luis Tibé (Avante) também se ausentaram.

