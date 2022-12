O Grupo Bahamas adquiriu o imóvel da antiga Ferreira Guimarães, extinta fábrica de tecidos, no bairro Democrata, em Juiz de Fora. No local será implantado o Pátio Ferreira Guimarães com lojas de diversos seguimentos, além de uma loja da bandeira Bahamas Mix.



A obra será de revitalização da antiga construção preservando a volumetria, fachada, assim como identidade histórica da edificação. A previsão é de que o novo empreendimento entre em funcionamento no final do primeiro semestre de 2023, atendendo toda a região do entorno e, também, o fluxo de pessoas que passam pelo local diariamente.

Sobre a Ferreira Guimarães



A empresa tem suas origens em Juiz de Fora devido a uma outra companhia têxtil, a Industrial Mineira, reconhecida como a primeira fábrica de tecidos da cidade e também conhecida como Fábrica dos Ingleses.

A Companhia de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira foi sendo progressivamente adquirida, pela Ferreira Guimarães. A Ferreira Guimarães movimentou por anos a economia da cidade gerando muitos postos de trabalho. A última unidade da cidade encerrou em definitivo suas atividades em 2014.



Sobre a bandeira Bahamas Mix



Criado para atender com pronta-entrega pequenos comerciantes, esse modelo se transformou, permitindo o acesso a novos clientes e grandes consumidores, sendo apelidado popularmente de Atacarejo.

Esse formato de vendas, é focado principalmente no preço, oferece uma grande variedade de produtos vendidos em unidades, conjuntos ou caixas fechadas. Tem como grande diferencial o desconto progressivo, quanto maior o volume de compra, maior o desconto. Nosso lema é “O menor preço no varejo, melhor ainda no Atacado.”

