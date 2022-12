Sem férias há 3 anos, como ela própria confirmou emendando o mandato de deputada federal, campanha eleitoral e a eleição para a Prefeitura de Juiz de Fora, a prefeita Margarida Salomão disse que o momento não é de descanso. E o motivo, segundo revelou na entrevista que concedeu à coluna nesta sexta-feira, 23, é o período chuvoso marcado pelo final e início de ano.



Margarida argumentou dizendo que as condições nessa época requerem atenção por parte do Município ainda que tenha afirmado, que a cidade entra nesse ciclo de chuvas melhor do que ano passado.



No entanto, a prefeita considera que há muito por fazer. Obras de drenagens em quase todas as regiões da cidade, contenção de encostas e outras intervenções necessárias num município marcado por um relevo propício a perigosas movimentações de terra, agravado por décadas de ocupações irregulares.



Sobre a rotina, Margarida disse que segue respondendo todas as mensagens que recebe no WhatsApp. Algumas durante a madrugada e que gostaria de ter mais tempo para estudar e se dedicar aos livros. Confessou que é uma mulher de hábitos diurnos, gosta de aproveitar as manhãs e que a rotina de trabalho muitas vezes impõe sacrifícios pessoais que a impedem de seguir esse rito. Mas, garante que já estava preparada pelo que estava por vir e não se queixa das tarefas que se estendem até tarde da noite.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Eleições 2020 | juiz de fora | Margarida Salomão | Wilson Rezato