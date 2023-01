A Câmara Municipal de Juiz de Fora renovou por mais 30 meses o contrato com o INSS para locação de três andares e o térreo do prédio, que fica na rua Marechal Deodoro, quase esquina com a rua Santo Antônio.

A prorrogação foi publicada nesta sexta-feira, 20, no Atos do Legislativo, o diário oficial da Câmara Municipal.

Hoje, os servidores do Legislativo ocupam o térreo, onde foi instalado o serviço de proteção aos direitos do consumidor, além do primeiro e segundo andares – setores administrativos, como escola de governo e RH e o quinto andar para onde foi deslocado o setor da imprensa da Câmara ano passado.

Ainda este ano, existe a expectativa de que todo o trabalho da Câmara Municipal seja transferido para nova sede onde funciona hoje o Fórum Benjamin Colucci.

