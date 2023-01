Foi publicado no Atos do Governo deste sábado, 28, diário oficial do Município de Juiz de Fora, a criação do Conselho Municipal de Desportos.

Um dos objetivos é estimular, fortalecer e institucionalizar a participação dos setores organizados da sociedade no processo de tomada de decisões no setor de esporte e lazer.

A proposta também visa deliberar sobre a aplicação dos recursos destinados à prática esportiva no Município, bem como sobre a aplicação dos recursos do FUMAPE (Fundo Municipal de Apoio ao Esporte).

O Conselho será composto por 24 pessoas. 12 representantes da sociedade civil, escolhidos entre as entidades cadastradas e constituídas para defesa e promoção do Desporto e 12 representantes da Prefeitura.

