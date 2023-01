Os comerciários de Juiz de Fora iniciam o ano de 2023 ainda sem definição de reajuste, após a data-base da categoria, primeiro de outubro de 2022.



De um lado, o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora -Sindicomércio-JF (Sindicato patronal), sinaliza com um reajuste de 7,19% retroativo a outubro, equivalente à perda inflacionária do período. No entanto, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora, não concorda com o valor e busca um percentual maior para os trabalhadores do setor, com ganho real, ou seja, com reajuste acima da inflação pelo INPC.

O Sindicato não está disposto a fechar acordo por menos de 8%.

A média salarial de um trabalhador do comércio em Juiz de Fora é de R$1.340,43. No setor de roupas, esse valor pode se aproximar de R$ 2 mil.



Os sindicatos seguem negociando. Segundo o Sindicomércio, as empresas não conseguem pagar um reajuste maior do que a perda inflacionária do período.



No próximo dia 06 de fevereiro está marcada uma reunião no Ministério do Trabalho, em mediação solicitada pelo sindicato dos empregados, em busca de um acordo que atenda as demandas e necessidades dos dois lados.

