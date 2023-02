Como antecipamos na nossa coluna no ano passado, a Prefeitura tornou oficial a transferência do Pronto Atendimento Infantil (PAI) para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). Em publicação feita nesta quarta-feira, 01, no Atos do Governo, a Prefeitura de Juiz de Fora nomeou uma comissão de transição referente à integração de espaço físico entre o novo local para o PAI, que atualmente atende na avenida dos Andradas, no Morro da Glória.



Em outras palavras, a partir de agora começa a implantação do PAI para o HMTJ. A comissão vai apenas planejar essa transferência e as adequações necessárias no local para garantia da continuidade das ações e serviços de saúde existentes, sem prejuízo à população.



Há muitos anos se discute uma ampliação do PAI por conta da limitação de espaço no atual local de funcionamento. Isso vem provocando diversos conflitos entre usuários e servidores do Pronto

Atendimento, inclusive, com vários boletins de ocorrência de agressão física, ameaças entre outros conflitos.



Uma das facilidades da presença do PAI no HMTJ será a rapidez de resposta para exames complementares. Hoje, isso é feito via Hospital de Pronto Socorro (HPS) e havia certa demora. Hoje, como haverá essa integração e proximidade física dos atendimentos, essa realização de exames deve ser mais ágil.



O PAI ficará numa área anexa do HMTJ que foi ampliado recentemente.

