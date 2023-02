Com a retomada do carnaval de rua e dos desfiles das escolas de samba de Juiz de Fora, os motoristas devem se atentar aos fechamentos temporários das vias durante a passagem dos blocos. As interdições iniciam neste sábado, 4, e prosseguem até durante o Carnaval. Além disso, continua a intervenção na margem esquerda da Avenida Brasil, entre as ruas Benjamin Constant e Marechal Setembrino, para a montagem da “Passarela do Samba”. Em alguns pontos do trecho, há somente uma pista para a circulação de veículos.



O primeiro bloco a desfilar neste sábado, 4, será o “Esquenta das Rivais”, pelas ruas de Benfica. A concentração inicia às 14h, em frente à Escola de Samba Rivais da Primavera, na Rua Evaristo da Veiga. Em seguida, os foliões seguem pelas ruas Henrique Dias, Diogo Álvares, Martins Barbosa e retornam à Rua Evaristo da Veiga até a quadra da escola. No mesmo dia, também acontece o bloco “Concentra Mas Não Sai” na Praça Armando Toschi - Ministrinho, no bairro Jardim Glória, a partir das 12h. Apesar de não haver desfile, as ruas no entorno da praça, inclusive a João Pinheiro, podem ser fechadas ao trânsito de veículos de acordo com a quantidade de pessoas presentes no local.



Já no domingo, 5, é o dia do bloco da “Imprensa”, marcado para começar às 11h. A Rua Espírito Santo entre os números 710 a 738 terá interdição total durante a realização do bloco. Às 12h inicia o bloco “Charmosas do Tamborim/Bancários” na Praça da Estação. O desfile será a partir das 13 h até o Parque Halfeld, pela rua de mesmo nome, que será fechada durante a passagem e também os cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco.



Confira os blocos que geram interdição de vias parciais ou totais durante as comemorações carnavalescas:



Dia 09/02 (quinta-feira):



- Bloco Unidos pela Vida, Centro, 10h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até o Cine-Theatro Central. Cruzamento com a Av. Rio Branco será fechado no momento da passagem do bloco;



-Bloco Filhas da Luta, Centro, 16h30: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Praça da Estação. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco.



Dia 10/02 (sexta-feira):



- Bloco das Cores, Centro, 17h: desfile pela Av. Getúlio Vargas a partir de 20h, da Praça do Riachuelo até a Rua Halfeld;



- Bloco Se Fiz Não Lembro, Costa Carvalho, 13h: fechamento da Av. Sete de Setembro entre os números 1.748 e 1.521;



- Bloco do Ben, São Mateus, 17h: desfile sai da Praça São Mateus e segue pelas ruas Dr. Romualdo, São Mateus, Padre Café, Manoel Bernardino e retorna para a Praça São Mateus;



- Bloco Realce, Centro, 17h: desfile sai da Praça da Estação e passa pela Rua Halfeld até o Parque Halfeld. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco.



Dia 11/02 (sábado):



- Bloco Só Love, Alto dos Passos, 12h: bloco vai ficar parado na Rua Dom Viçoso e deve ocupar a pista até a Rua Moraes e Castro. De acordo com a quantidade de pessoas presentes, ruas do entorno também podem ser interditadas;



- Bloco Pisa Ligeiro (MST), Centro, 9h: desfile sai da Praça da Estação e passa pela Rua Halfeld até o Parque Halfeld. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



- Bloco Ingoma, Centro, 14h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Praça da Estação. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



- Bloco Meu Concreto tá Armado, São Mateus, 12h: desfile sai da Praça São Mateus e segue pelas ruas Dr. Romualdo,

, São Mateus, Padre Café, Manoel Bernardino e retorna para a Praça São Mateus;



- Bloco Domésticas de Luxo, Centro, 13h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Praça da Estação. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



- Bloco da Sete, Costa Carvalho, 13h: fechamento da Av. Sete Setembro próximo ao nº 1.200;



- Bloco Eu e Você, Vitorino Braga, 15h: desfile pelas ruas Heitor Guimarães, Av. Garibaldi Campinhos, Professor Lander, Moacir Amado, do Monte, Nossa Senhora do Líbano, Vitorino Braga, Av. Garibaldi Campinhos até novamente a Heitor Guimarães;



- Bloco Ninguém Vai, bairro Araújo, 13h: desfile pelas ruas Afonso Barra, Luiz Paleta, General Felício Lima e retorno para Luiz Paleta;



- Bloco da Caipirinha e CIA, Teixeiras, 14h: fechamento da Rua Jesus Raymundo, trecho entre as ruas Samuel e José Franco Teixeira;



- Bloco Resenha Bar, Esplanada, 15h: fechamento da Rua Professor Walquirio Seixas de Farias próximo ao nº 560 e entorno.



- Bloco da Papel, Aeroporto, 17h: será a partir de 17h. Rua José Manoel Ribeiro próximo ao nº 210 ficará fechada.



Dia 12/02 (domingo):



- Bloco Mais loucos que o Batman, Jardim de Alá, 13h: fechamento do cruzamento das ruas Elmaia Cunha e Braz Antônio Falco até a bifurcação das ruas Humberto Berzoini e Francisco Atomar;



- Bloco Dar Nela, Ipiranga, 14h: desfile pelas ruas Nelito dos Santos Nazareth, Capitão Antônio Carias, Elmaia Cunha e José Joaquim da Silva;



- Bloco Resenha Bar, Esplanada, 15h: fechamento da Rua Professor Walquirio Seixas de Farias próximo ao nº 560 e entorno;



- Bloco do Bom Gosto, Jardim de Alá, 18h: fechamento parcial Rua Alfredo Ferreira Pinto próximo ao nº 403;



Dia 14/02 (terça-feira):



- Bloco do Batom, Centro, 19h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Praça da Estação. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco.



Dia 15/02 (quarta-feira):



- Bloco da Saúde, Centro, 18h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até o cruzamento da Rua Batista de Oliveira. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e Av. Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



- Bloco dos Carteiros, Centro, 19h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Avenida Getúlio Vargas. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e Av. Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco.



Dia 16/02, (quinta-feira):



- Bloco Loucomotiva, Centro, 13h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até o Cine-Theatro Central. Cruzamento com a Av. Rio Branco será fechado no momento da passagem do bloco;



- Bloco do Zezinho, São Mateus, 16h: fechamento da Rua Moraes e Castro próximo ao nº 505, esquina com a Rua Luís de Camões até a esquina com a Rua Barão de São Marcelino;



- Bloco Recordar é Viver, Centro, 16h30: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Praça da Estação. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e com as avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco.



- Irmãos Metralha, Centro, 19h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Avenida Getúlio Vargas. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e Av. Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



- Pagodão dos Clubes, Centro, 19h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até o cruzamento da Avenida Getúlio Vargas. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e Av. Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco.



Dia 17/02 (sexta-feira):



- Pintinho de Ouro, Centro, 16h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Avenida Getúlio Vargas. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e Av. Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



- Bloco do Beco, Centro, 18h30: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até o cruzamento da Rua Batista de Oliveira. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e Av. Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



Dia 18/02 (sábado):



- Banda Daki, Morro da Glória/Centro, 10h30: fechamento da Av. dos Andradas, em frente ao Largo do Vianna Júnior, até a Av. Rio Branco. Além destas, outras vias serão interditadas, como as Paula Lima e Barão de Cataguases;



- Bloco Batuquefolia, Centro, 12h: fechamento da Rua Barbosa Lima;



- Bloco E o puf puf? Nada?, Progresso, 14: fechamento da Rua Deputado Arlindo Leite nº 65 próximo ao campo;



- Bloco Os Parças, Mundo Novo, 15h: Rua Couto e Silva, 55 na altura do cruzamento com a Rua Acre;



- Bloco da Benemérita, Centro, 16h: desfile da Rua José Calil Ahouagi entre a travessia da Rua Benjamim Constant até a parte baixa do Viaduto Hélio Fádel;



- Bloco da Escolinha, JK, 17h: fechamento da Rua Natalício José Paula;



- Bloco Cerveja, churrasco e pagode, Dom Bosco, 17h: fechamento da Rua Silvério da Silveira, 177;



- Bloco Encantos da Vila, Monte Castelo, 18h: desfile da Rua Geraldo Gomes Ribeiro e descida pela Rua Branca Mascarenhas com a Rua Itatiaia, e retorna para a Branca Mascarenhas com Iguaçu;



- Bloco Bafo da Onça, Grajaú, 20h: fechamento da Rua Augusto Alves próximo ao nº 253.



Dia 19/02 (domingo):



- Rua de Brincar Carnaval infantil, Ladeira, 9h: Passarela do Samba;



- Bloco Ninho do Urubu, Mariano Procópio, 12h: fechamento da Rua Duarte de Abreu;



- Bloco Lixarte, 14h, Olavo Costa: fechamento da Rua da Esperança;



- Bloco do Camilão, Bom Jardim, 14h: desfile pelas ruas Lamartine Ferreira Leite, Angelo Biggi até a Diva Garcia até o cruzamento com a Rua Luiz Fávero contornando até a Praça do Bom Jardim;



- Bloco Unidos da Zona Sul, 14h: fechamento da Rua Luiz Basílio Castor entre os números 14 e o 175;



- Bloco Unidos do Ripi Rap, Ipiranga, 14h: desfile pelas ruas Licínio Pereira Côrtes, Salvador de Mora Fontes, Bady Geara, Av. Darcy Vargas e Licínio Pereira Côrtes;



- Bloco do Boi, Dom Bosco, 17h: desfile pelas ruas Silvério da Silveira, Imaculada Conceição, João Manata, Vicente Beghelli, Imaculada Conceição e Silvério da Silveira próximo ao nº 177;



- Bloco da Escolinha, JK, 17h: fechamento da Natalício José Paula;



- Bloco Afoxé Filhos de Oyà, Ladeira, 20h: Passarela do Samba;



Dia 20/02 (segunda-feira):



- Bloco Vai Quem Quer, Centro, 16h: desfile sai do Parque Halfeld e desce pela Rua Halfeld até a Praça da Estação. Cruzamentos com a Rua Batista de Oliveira e Av. Rio Branco serão fechados no momento da passagem do bloco;



- Bloco Xicleteiros + Gama Folia, Jardim Esperança, 17h: fechamento da Rua Alberto Guedes;



- Bloco Cerveja, churrasco e pagode, Dom Bosco, 17h: fechamento da Rua Silvério da Silveira, 177;



- Bloco da Escolinha, JK, 17h: fechamento da Natalício José Paula;



- Bloco Unidos da Zona Sul, 14h: fechamento da Rua Luiz Basílio Castor entre os números 14 e o 175;



- Bloco Debochadas da Vila Ideal, Vila Ideal, 16h: desfile pelas ruas Altivo Halfeld, Alegado Pinto, Afonso Celso e Machado de Assis;



Dia 21/02 (terça-feira):



- Bloco da J, Parque das Águas, 16h: fechamento da Rua General Cardoso;



- Bloco do Boi, Dom Bosco, 17h: desfile pelas ruas Silvério da Silveira, Imaculada Conceição, João Manata, Vicente Beghelli, Imaculada Conceição e Silvério da Silveira próximo ao nº 177.



Dia 22/02 (quarta-feira):



- Bloco Pop, Santos Anjos, 13h: fechamento da Avenida Sete de Setembro próximo ao nº 1.491 até a Praça Teófilo Otoni.







Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Anitta | Balcão Único | Bloco | Bloco das poderosas | Bloco de rua | blocos de rua | Blocos Exploratórios | Carnaval | Carnaval 2023 | Coronavíru | Coronavírus | covid-19 | Covid19 | DAE | Dia do Padroeiro do Rio de Janeiro | Dieese | Escola de Samba | Escolas de samba | Geral | Guarda Municipal | Listam | megablocos | Monobloco | O | Pandemia | Praça niteroi | Rio de Janeiro | Riotur | Roda de Samba | São Sebastião