O Ministério Público instaurou um procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades no concurso realizado no último domingo, 05, pela Prefeitura de Chácara.



Na ocasião os candidatos fizeram provas para diversas vagas. Desde assistente de biblioteca, auxiliar de serviços gerais até motorista, professor e agentes de saúde.



Segunda a denúncia que chegou até a 22ª Promotoria de Justiça, uma semana antes do concurso teria acontecido uma reunião entre representantes da Prefeitura, entre eles o próprio prefeito Jucelio Fernandes de Oliveira, mais conhecido como Bilim, e dois vereadores. Nesse encontro, eles teriam definido uma lista de quem iria passar no concurso e o critério para a escolha dos nomes seria a afinidade com a Administração Municipal já visando as eleições de 2024. Um dia antes da prova, ou seja, no sábado, essa lista passou a circular nas redes sociais com os nomes dos prováveis classificados.



Ainda no sábado à noite, o prefeito de Chácara fez um boletim de ocorrência em que aponta o nome da pessoa que estaria divulgando informações falsas com o objetivo de prejudica-lo politicamente. No mesmo BO, ele diz que a procuradoria do Município está tomando as medidas cabíveis.



À nossa coluna, o prefeito de Chácara, Bilim, alegou que não tem como saber quem vai passar dessa lista divulgada. Segundo ele, pode passar um, dois, dez ou mesmo ninguém. Ele diz não ter poder para determinar isso e que o certame foi organizado por uma empresa terceirizada para esse fim.

