O juiz Marcelo Alexandre do Valle Thomaz acatou pedido do Ministério Público e determinou à Prefeitura a mudança dos locais de três blocos carnavalescos em Juiz de Fora.



O juiz entendeu as razões apontadas pela Polícia Militar, que justificou risco a segurança pública, sobretudo nos bairros Ipiranga, na Zona Sul, Olavo Costa e Vila Ideal, na região Sudeste. Nesses locais estão previstas, respectivamente, as atrações: Unidos do Rip Rap, às 13h de domingo (19), Lixarte, na mesma tarde, e Debochadas da Vila Ideal, às 16h da próxima terça (21).



Na decisão, o juiz Marcelo Thomaz aponta que “as provas existentes nos autos indicam a necessidade de mudança do trajeto, tudo de forma a possibilitar a segurança dos que comparecerão aos festejos”.

O descumprimento da decisão acarreta uma multa diária de R$ 1.000,00.



O juiz ainda deferiu o pedido para que a Polícia Militar fiscalize o trajeto dos blocos e tome as providências cabíveis para impedir a realização dos eventos fora dos locais apontados como seguros, inclusive com a apreensão de instrumentos musicais e equipamentos de som.



O pedido do MP foi embasado num relatório da PM que destaca a alta incidência criminal no período carnavalesco nessas regiões, onde se destacam as denominadas “guerras entre organizações criminosas”. Ainda segundo o órgão, foi tentado acordo, mas a Funalfa teria optado por delegar a decisão aos organizadores dos eventos, mantendo as autorizações.



A Prefeitura ainda não se manifestou.

