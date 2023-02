Por conta do feriado prolongado do Carnaval e ponto facultativo decretado pelo Governo de Minas, alguns equipamentos do Estado terão o funcionamento alterado nos próximos dias. Confira mais detalhes abaixo:

Escolas estaduais

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que as escolas da rede pública estadual de ensino estarão de recesso de 20 a 22/2, como previsto no Calendário Escolar 2023. As aulas retornam normalmente na quinta-feira (23/2).

Farmácia de Minas

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), não haverá atendimento nas Farmácias de Minas estaduais nos dias entre 20 e 22 devido aos dias de ponto facultativo referentes ao Carnaval e à Quarta-feira de Cinzas.

Hemominas

Durante o Carnaval, a Fundação Hemominas vai manter algumas unidades funcionando para ajudar a aumentar os estoques de sangue no estado. Doadores poderão agendar horários nos dias 18, 19, 20 e 22/2. Saiba quais são as unidades e os horários de funcionamento neste link.

UAIs

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de todo o estado ficarão fechadas entre os dias 20 e 22/2. A partir de quinta-feira (23/2), o atendimento será normal em todas as unidades. Em Belo Horizonte e região metropolitana das 7h às 19h, e no interior do estado, das 8h às 17h.

Vale lembrar que os atendimentos são realizados apenas com agendamento prévio, feito nos canais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br), aplicativo MG App Cidadão e nos terminais de autoatendimento.

