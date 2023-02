O comerciante de 61 anos preso no último sábado, 25, acusado de injúria racial contra o funcionário de um restaurante do Cascatinha Country Club, na zona sul de Juiz de Fora, foi suspenso, preventivamente, por 30 dias de frequentar as dependências do clube.



Segundo o presidente do Cascatinha, José Luiz Lacerda, “as situações internas são regidas pelo Estatuto Social, que prevê punições e expulsão para problemas disciplinares.

Deste modo, corre o processo na justiça independente do processo interno que é julgado com base na ocorrência interna pela Comissão disciplinar.



Como o caso é grave, está sendo feita a suspensão preventiva que é aplicada imediatamente, enquanto corre o processo disciplinar que definirá a punição, que pode ser a expulsão”, concluiu.

Enquanto isso, a Comissão disciplinar terá tempo para julgar os atos do associado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava trabalhando na cozinha do clube quando foi abordada pelo acusado, que bastante exaltado teria reclamado de um pedido feito por ele usando as seguintes expressões: “Você não sabe ler, não? ”; “chama esse negro aí”; “Ele é que cor? Preto ou não é? ”.



Ainda segundo o relato, o homem acusado de injúria racial ainda tentou entrar na cozinha, mas foi impedido pela cozinheira, que testemunhou a discussão e relatou à Polícia o que ouviu.

Os seguranças do clube foram até o restaurante e o acusado foi detido até a chegada da PM, que o encaminhou à delegacia para responder pela acusação de crime de injúria racial, fato tipificado no artigo 140 do decreto lei 2848/40.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Câmara | Crime | crime de injúria racial | Direitos Humanos | equiparação | Faculdade Presbiteriana Mackenzie | Geral | Injúria Racial | Justiça | OAB | Política | Preconceito | racismo | stf | Vereador Camilo Cristófaro