A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) prossegue com a ampliação do público-alvo para imunização contra a meningite. Serão vacinados com o imunizante Meningocócica C os jovens de 16 a 30 anos; os trabalhadores da educação superior e de escolas técnicas acima dos 16 anos de idade; os profissionais de saúde com 16 anos de idade ou mais; e os estudantes universitários, sem limite de idade.



Os imunizantes serão aplicados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pelo município, de 8h às 10h30 e de 13h às 16h, e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), de 8h às 14h, somente para os adolescentes de 16 a 18 anos. A aplicação para a faixa etária estendida segue até 30 de abril de 2023, conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).



A vacina contra a Covid-19, aplicada nos mesmos locais, pode ser recebida por estes públicos conjuntamente com os imunizantes sem qualquer tipo de problema.



A vacina meningocócica C (Conjugada) faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e é recomendada aos 3 e 5 meses de vida, com reforço ao primeiro ano de idade. Além disso, também está disponível para adolescentes de 11 e 14 anos.



A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) e se caracteriza por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. A vacinação é a principal maneira de prevenir a doença.

