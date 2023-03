A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) está com inscrições abertas para 2.821 vagas de soldados (283 para o sexo feminino). Os interessados têm até o dia 30/3 para garantir a participação no concurso para Curso de Formação de Soldados. As provas serão realizadas a partir do dia 7/5. O início das formações está previsto ainda para este ano.

"Importante valorizar o Governo de Minas, que autorizou a abertura de mais de 2,8 mil vagas neste concurso como também a manutenção de vagas semelhantes para os próximos quatro anos, o que favorece a prestação de serviços da Polícia Militar", destaca o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do Centro de Jornalismo Policial da PMMG.

Reforço

Com a abertura deste concurso, o Governo de Minas reitera o compromisso já firmado de abrir pelo menos 10.268 vagas para novos policiais militares nesta gestão. Deste total, 3.250 serão somadas ao efetivo já em 2023.

"O nosso reconhecimento vai além do reforço tecnológico. O reforço humano da atividade policial é central. Conseguimos integrar mais de 4 mil agentes no último mandato e temos o compromisso de garantir a reposição do efetivo ao longo de cada ano. São concursos contínuos, como sempre deveriam ter acontecido", reforçou o vice-governador, Professor Mateus.

O concurso para a Polícia Militar será realizado em três etapas: Prova de Conhecimentos (objetiva); Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM).

Requisitos para o Curso de Formação e Soldados:

ser brasileiro (a);

ter nível superior de escolaridade;

estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

ter entre 18 e 30 anos de idade;

ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

possuir idoneidade moral;

ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

ter sanidade física e mental;

ter aptidão física;

ser aprovado em avaliação psicológica;

não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Santiago lembra que o Curso de Formação de Soldados possui grade multidisciplinar, com matérias ligadas à psicologia comportamental, direito, administração e também uma formação muito moderna em relação à atividade policial militar.

"Servir e proteger a sociedade demanda realmente um curso muito robusto e que tenha matérias interdisciplinares para que nós possamos prestar um serviço de qualidade. Estamos à disposição para tirar dúvidas no Centro de Recrutamento e Seleção", disse.

O tenente-coronel ressalta ainda que a carreira militar traz orgulho aos profissionais pelo fato de ser uma profissão que resguarda vidas e direitos, além da proteção do patrimônio público e privado.

O último concurso da PMMG foi realizado em 2021, sendo a formação iniciada e concluída em 2022. Atualmente, a corporação conta com cerca de 38 mil policiais.

Outros concursos

A PMMG adianta, ainda, prazos para concursos já previstos para o primeiro semestre:

Curso de Formação de Oficiais

Inscrição: 3/4/2023 a 3/5/2023

Vagas: 180 (18 para o público feminino)

