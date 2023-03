Um economista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está desde janeiro atuando como secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Gustavo Guimarães foi secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia e atuava como assessor parlamentar no Senado.



Ele é servidor de carreira do Banco Central (BC) e economista graduado na UFJF, com mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutorado também em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), com estágio doutoral na Columbia University.



Ele já atuou também como secretário-adjunto da Secretaria Especial de Fazenda. Gustavo Guimarães é professor do curso de mestrado em Economia do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).



A função dele faz parte da pasta que tem como titular a ministra do Planejamento, Simone Tebet.