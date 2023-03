A intervenção do Ministério Público terminou num termo de ajuste assinado pelos representantes dos hospitais Monte Sinai e Albert Sabin e da operadora de saúde Unimed Juiz de Fora colocando fim, pelo menos por 15 dias, na suspensão dos atendimentos do plano nessas unidades.

A participação dos promotores Juvenal Martins, Defesa do Consumidor e Rodrigo Barros, Coordenadoria de Saúde, foi fundamental para o fim do impasse. Daqui duas semanas, as partes voltam a se encontrar para novas reuniões e ajustes que precisam ser feitos.



O hospital Monte Sinai divulgou uma nota sobre o fim do impasse.

“ Mais uma vez, o Hospital Monte Sinai, demonstrando a sua boa vontade , informa que acatou a proposta formulada pelo Ministério Público de Minas Gerais de retomar os atendimentos que haviam sido suspensos ontem, ante o compromisso da Unimed Juiz de Fora de reativar imediatamente os atendimentos de urgência e emergência que vinham sendo prestados pelo Hospital até o dia 11/03/2023.



A partir de hoje, portanto, os clientes Unimed voltarão a ser atendidos no setor de urgência e emergência do Hospital Monte Sinai, tendo sido restabelecidos, igualmente, todos os atendimentos eletivos.

O ajuste tem prazo de duração de 15 dias, tempo em que as partes negociarão, com o prestimoso auxílio do Ministério Público, as condições necessárias à manutenção da prestação de serviços.

O Hospital Monte Sinai agradece a intervenção providencial do Ministério Público, e aguarda que as pendências contratuais alcancem solução adequada” fecha a nota.

Nota do Hospital Albert Sabin sobre o fim temporário do impasse:

Fundamentalmente, tal decisão se dá em respeito aos usuários da operadora e pelo

compromisso em oferecer a melhor assistência em saúde à população de Juiz de Fora e

Região.

Apesar dos reiterados descumprimentos contratuais realizados pela Unimed JF, o Hospital

Albert Sabin vem, por mais uma vez, buscar junto a Unimed JF o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato ora vigente, abrindo desta forma, uma nova oportunidade de

negociação comercial, agora com a mediação do Ministério Público Estadual.

Certo que tal medida lougrará êxito, o Hospital Albert Sabin dá mais um voto de confiança ao

sistema Unimed, acreditando e respeitando essa parceria tão longeva.

