A Prefeitura de Juiz de Fora vem acompanhando e sondando a possibilidade da instalação de uma nova fábrica de bebidas na região Sudeste.



A Coca-Cola Andina – uma das maiores engarrafadoras da Coca do Brasil – vai investir numa nova fábrica de cervejas e aumentar em 15 vezes a capacidade produtiva da Therezópolis, a cervejaria que ela comprou junto com a Coca-Cola Femsa no final de 2021.



A notícia foi revelada, inicialmente, pelo Brazil Journal.



Segundo a publicação, o investimento é mais um passo da Coca-Cola em direção ao mercado de cerveja, e sugere que outras engarrafadoras do Sistema Coca-Cola também podem ser autorizadas a investir em capacidade etílica – o que até recentemente era um tabu em Atlanta. A primeira fase da nova fábrica, que vai demandar um investimento de R$ 450 milhões, deve ficar pronta no final de 2024 e terá capacidade produtiva de 750 mil hectolitros por ano, segundo essas fontes. A partir de 2027, a Andina planeja expandir esse parque fabril para 1,2 milhão de hectolitros/ano, e, a partir de 2030, para 2 milhões de hectolitros/ano.

Para efeito de comparação, a Heineken produz 50-60 milhões de hectolitros por ano no Brasil, enquanto a Ambev produz mais de 100 milhões. Além de produzir a marca Therezópolis, a nova fábrica também vai atender parceiros estratégicos da Andina no setor de cervejas, disseram as fontes. Hoje, por exemplo, a engarrafadora faz a distribuição da Estrella Galícia no Brasil.

A Andina está no processo de avaliar questões logísticas e fiscais para decidir onde a fábrica será instalada. As opções na mesa são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais – locais onde a companhia já tem grande presença. O investimento da Andina na Therezópolis deve ter repercussões no mercado cervejeiro brasileiro, que há décadas não ganha um competidor de peso e que é amplamente dominado pela Ambev e a Heineken – e, em menor medida, pela Petrópolis, que vem sofrendo nos últimos anos.

A ideia da Andina não é bater de frente com as marcas mainstream do mercado. O foco é posicionar a Therezópolis como uma marca premium e super premium, competindo com rótulos como a Stella Artois e a própria Heineken. Com o investimento na nova fábrica, a meta da Andina é conseguir recompor integralmente a receita perdida na Heineken. A compra da Therezópolis marcou a primeira vez que a Coca-Cola autorizou uma de suas engarrafadoras a comprar uma marca de cerveja, sinalizando uma mudança de estratégia da gigante de Atlanta.

