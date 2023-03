A notícia do retorno das operações da Gol com aeronaves a jato Boeing 737 NG e MAX com destino ao Aeroporto de Congonhas (SP) a partir do Aeroporto da Zona da Mata animou o setor de turismo de Juiz de Fora. Um deles, o Convention & Visitors Bureau afirmou que essa iniciativa representa 60% de ampliação nos vôos que ligam nossa região ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.



Inclusive, um grupo de convidados está sendo chamado para a cerimônia de retomada dos vôos que acontecerá nesse domingo, das 12h às 14h.



A cerimônia, organizada pela Vila Brasil Turismo, Eventos e Buffet, contará com autoridades da região, diretoria da Gol e da Socicam.



Os aviões têm capacidade para transportar até 186 passageiros.



O setor de turismo de eventos foi o que mais sofreu durante os dois anos de pandemia. Muitos empregos foram perdidos e o segmento ficou no final da fila daqueles que podiam ser permitidos funcionar mesmo com todas as orientações de segurança sanitária.

