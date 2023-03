Equipes da Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizam, neste domingo, 2, intervenções no bairro Cascatinha. O objetivo é melhorar o trânsito na região e possibilitar uma maior fluidez no tráfego de veículos.

Os trabalhos ficarão concentrados entre a Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho e a Rua Tom Fagundes, com a remoção de uma parte do canteiro central, permitindo uma movimentação de veículos mais ágil. A via ficará interditada em meia pista. A previsão é de que os trabalhos terminem no mesmo dia.

